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Ekonomi
TRT Haber 25.06.2026 13:51

TMO, hububat alımlarında ödemelere başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde, ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti.

TMO, hububat alımlarında ödemelere başladı
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından TMO'nun hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ödemelerin başladığını belirten Yumaklı, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

"TMO, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımlarımız hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacak. TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz."

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İbrahim Yumaklı
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