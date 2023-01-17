Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
TKDK "uzman personel" seçme sınavı ertelendi
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) "uzman personel" alımı amacıyla gerçekleştirilecek sınav ertelendi. Denetçi Personel Seçme Sınavı ise ilan edildiği gibi 4 Şubat'ta yapılacak.
Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yazılı aşaması 4 Şubat 2023'te yapılacağı duyurulan TKDK Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavı'nın "Uzman Personel Seçme Sınavı" bölümünde erteleme kararı verildi.
Denetçi Personel Seçme Sınavı ise belirtilen tarihte gerçekleştirilecek.
Kurumun, Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan ilanında, 5 denetçi ve 29 uzman sözleşmeli personel alımı için seçme sınavı yapılacağı duyurulmuştu.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Gazete
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