Avrupa'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile doğal gaz fiyatlarının gerilemesi, fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceği iyimserliğinin korunmasını sağlıyor. Diğer taraftan Avrupalı yetkililerin resesyonun önlenmesinin muhtemel olduğu açıklamaları ve Çin'in salgın tedbirlerini kaldırması da küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin hafiflemesini beraberinde getiriyor.

Bu gelişmeler risk iştahının canlı kalmasını sağlarken, Çin'de bugün açıklanan verilerle yeni günün endeks vadeli kontratlar ve Asya borsalarında karışık bir seyirle başladığı görülüyor.

Dün tatil nedeniyle işleme kapalı olan New York borsasında endeksler cuma günü pozitif bir seyir izlemiş ve günü ortalama yüzde 0,5 artışla tamamlamıştı. Bugün ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, dolar endeksi yüzde 0,2'lik artışla 102,4'ten işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 30 Aralık'tan bu yana gözlenen düşüş eğilimine son vererek yüzde 3,54'e yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, Hollanda'da işlem gören vadeli doğal gaz fiyatları yüzde 15,3'lük azalışla 55 avronun altına inerek 16 ayın en düşük seviyesini gördü. Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada ekonominin önemli direnç seviyesinde olduğunu ve resesyonun önlenebileceğini söyledi. Bu gelişmeler sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın ilk yarısının tamamlanmasının ardından faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi gündeme geldi.

Yıl başından bu yana Avrupa borsalarındaki iyimser hava dün de devam etti ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artarak tarihi zirvesine yaklaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0830'dan işlem görüyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarda ise karışık bir seyir izleniyor.

Asya

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 ile 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyüme oranını kaydetti ve yaklaşık yüzde 5,5 düzeyinde bulunan hükümet hedefinin de altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş kaydetti.

2020 dışarıda bırakıldığında son 46 yılın en zayıf büyümesini kaydeden Çin'de, perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklenenden iyi gelmesi ve ülkede Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ekonomik görünüme dair karışık tablonun sürmesine neden oldu. İşletmelerin artan salgın dalgasıyla mücadele ederken karlılık seviyelerinin nasıl etkileneceği de soru işaretleri yaratırken, bu yıl hükümet tarafından sağlanması beklenen teşvik ve likidite desteklerinin boyutunun önemli olacağı, yatırımcıların gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından daha fazla veriye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Japonya tarafında ise bugün başlayan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunuyor. Banka'nın getiri eğrisine ilişkin daha fazla aksiyon alıp almayacağı merakla beklenirken, ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmesine düşük ihtimal veriliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü de yüzde 4,47 değer kazanarak 5.207,67 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün 18,7875 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7960'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.