TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) 2021 Yılı İhracat Şampiyonluklarının açıklandığı ödül töreninde konuştu.

Gültepe, marifetin iltifata tabi olduğunu belirterek, çimento, cam ve seramik sektörlerinin iltifatı fazlasıyla hak ettiğini ve bu sektörlerin ihracatta son 5 yıldır adeta depara kalktığını dile getirdi.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin 5 yılda ihracatta yüzde 100’ün üzerinde bir artışa imza attığına işaret eden Gültepe, "Yüksek enerji maliyetlerine rağmen artırmaya da devam ediyorlar. 2021’i 4,8 milyar dolarla kapatan sektör, bu yıl 11 ayda 5,2 milyar dolarlara ulaştı. Yılı inşallah 5,5 milyar doların üzerinde kapatacağız." diye konuştu.

Gültepe, çimento, cam ve seramik, yerlilik oranının en yüksek olduğu sektörler arasında yer aldığını ifade ederek, "Yani bu sektörler yerli kaynaklarımıza değer katıyor, ülkemize net döviz kazandırıyor. Katkının gelecekte artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Çünkü modern tesislerle sektörün üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği her yıl daha da artıyor. Tasarım kapasitesi ve esnek yapısı küresel pazarlarda sektöre avantaj sağlıyor. Ancak 2026’da yürürlüğe girecek sınırda karbon düzenlemesinin bir maliyeti olacak. Karbon vergisi maliyetini en aza indirmek için devlet-sektör iş birliğinde önümüzdeki üç yılı çok iyi değerlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülke ekonomimiz için ihracatın dünden çok daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz"

Türkiye'nin 2022’ye yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen bir strateji ile girdiğine anımsatan Gültepe, "Ülke ekonomimiz için ihracatın dünden çok daha fazla önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Kuzeyimizdeki savaşa, enerji krizine, ana pazarımız Avrupa’da tüketimin daralmasına ve parite etkisine rağmen çok şükür ihracatta başarılı bir yılı geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, 2022’yi hedeflerinin üzerinde, 252 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacaklarına dikkati çekerek, "2 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız. Hizmet ihracatında da 85 milyar dolarla yine bugüne kadarki en yüksek değere ulaşacağız. Biz ihracatımızı iki yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az 10 artırmamız gerekiyor. 2023’e de bu hedefle başlayacağız." açıklamasını yaptı.

Dönemsel gelişmelerin ihracata etkisini azaltmak için pazar çeşitliliğini artırmaya çalıştıklarını kaydeden Gültepe, "Ticaret Bakanlığı'mızın 'Uzak Ülkeler Stratejisi'ni 2023’te etkin bir şekilde uygulayacağız. Yurt içi ve yurt dışı fuarları birer tanıtım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Her ay bir yakın bir uzak ülkeye ticaret heyetleri düzenleyeceğiz." dedi.