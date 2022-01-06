Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TİHEK sözleşmeli 6 personel alacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular, 17-23 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 3 koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işlerinde çalıştırılacak 3 destek personeli alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.
Etiketler: Resmi Gazete
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