Puslu -6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.01.2026 09:38

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43,00'e düşürdü.

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi düşürüldü

TCMB'nin "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43,00'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1475 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Yılın ilk işlem gününde küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:37
Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda kadınlara yönelik tuvalet sayısının artırılmasını destekledi
10:36
AB'nin sınırda karbon vergisi uygulaması yürürlüğe girdi
10:33
"Büyük Gazze Yürüyüşü" dünya basınında geniş yer buldu
10:10
Borsa yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı
10:08
Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı
10:00
Brent petrolün varili 61,13 dolardan işlem görüyor
Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi
Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi
FOTO FOKUS
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ