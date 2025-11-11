Puslu 14ºC Ankara
Ekonomi
AA 11.11.2025 10:30

Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 10,3, perakende satış hacmi de yüzde 14,3 yükseldi.

Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azalırken perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7 arttı.

Ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,3 yükseldi.

