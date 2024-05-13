Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.05.2024 10:18

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 10,5, perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,4 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Ticaret satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 yükseldi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 artış gösterdi.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler TÜİK Ticaret
Sıradaki Haber
Borsa haftaya yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Motosikletini yayaların üzerine süren sürücüye 10 bin lira ceza
10:26
Firari FETÖ'cü eski kamu görevlisi yakalandı
10:24
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 84 arttı
10:45
Bakan Şimşek, kamuda tasarruf paketini açıklıyor
10:18
İzmir'de "Çember-18" operasyonu: Aranan 77 şüpheli yakalandı
10:18
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Azun kasabasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, iki evi yıktı
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ