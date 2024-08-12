Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.08.2024 14:26

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara eğitim desteği

Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu iş birliğiyle hayata geçireceği İhracat Akademisi ile ihracatçılara eğitim verecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara eğitim desteği
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracata yönelik tüm bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne katkı sağlaması hedefiyle YÖK ve üniversiteler iş birliğiyle İhracat Akademisi devreye alınacak.

Akademiyle, Bakanlık uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve öğretim üyelerinin oluşturacağı kadroyla donanımlı ihracatçıların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Akademide yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin yeni ihracat rekorlarına imza atması da bekleniyor.

Akademi çalışmaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla yarın saat 10.00'da Bakanlıkta, "Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni" yapılacak.
 

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı YÖK
Sıradaki Haber
Mücevher ihracatı ikiye katlanarak 948 milyon dolar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
16:57
Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
16:46
Adana'da anız yangını ormanlık alana sıçradı
16:36
Ömer Çelik: Gazze'de insanlık dışı tablo büyüyor
16:59
Sosyal medya şiddeti körükledi: İngiltere denetimi artırdı
16:27
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda 24 saatte 11 bin yolcuya hizmet verildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
FOTO FOKUS
Ressamlar 11'inci Akçaabat Resim Çalıştayı'nda buluştu
Ressamlar 11'inci Akçaabat Resim Çalıştayı'nda buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ