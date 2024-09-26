Ticaret bakanlığı yurt dışı teşkilatı 108 ülkede firmaların yanında

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ihracatın geliştirilmesi, çeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının ticaret müşavirleri ile ataşelerin öncelikli görevleri arasında yer aldığı belirtilerek, ticaret müşavirleri ve ataşelerin Türk iş dünyasının görev yaptıkları ülkelerdeki ilk temas noktaları ve temsilcileri olduğu ifade edildi.

"Yurt dışı teşkilat, 137 bin 430 ralebe yanıt verdi"

2000'li yılların başında sadece 50 ülke ve 62 merkezde toplam 84 kadroyla temsil edilen yurt dışı teşkilatın, 2024'te 108 ülke ve 160 merkezde, 223 ticaret müşaviri ve ataşesiyle firmaların yanında olmayı sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışı teşkilat, ocak-ağustos döneminde, iş dünyamızdan gelen 137 bin 430 talebe yanıt vererek firmalarımıza destek oldu, yerli ve yabancı muhataplarıyla 7 bin 816 toplantı gerçekleştirerek ticaret diplomasisi ve ticari bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu, ihracat desteklerine ilişkin 7 bin 613 belge incelemesi ve 772 yerinde inceleme yaptı. Ticaret müşavirleri, elde ettikleri ticari bilgileri, ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla iş dünyamızın istifadesine sunmaktadır. Bu itibarla potansiyel ortaklara erişime ilişkin bilgiler 'Müşavire Danışın' uygulaması, 'Dış Talepler Bülteni' , 'Dış Temsilcilikler Blog' uygulaması ve 'Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler' etkinlikleri ile iş dünyamıza aktarılmaktadır."

"Müşavire Danışın" uygulamasında aktif kullanıcı 52 bini geçti

Açıklamada, "Müşavire Danışın" uygulaması ile firmaların ticaret müşavir ve ataşelerden görev yaptıkları ülkelerle ilgili olarak potansiyel ithalatçı bilgileri dahil her türlü ticari bilgiyi talep edebildikleri ifade edildi. Bu uygulamaya kayıtlı aktif kullanıcı sayısının 52 bin 95'e ulaştığı aktarılan açıklamada, ticaret müşavirliklere ve ataşeliklere uygulama üzerinden 7 gün 24 saat erişim sağlanabildiğini bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığın organizasyonunda, yurt dışı teşkilat ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla düzenlenen 14 çevrim içi toplantıya yaklaşık 2 bin 800 firmanın temsilcisinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşme Etkinlikleri" kapsamında da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Polatlı Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Odası organizasyonunda bire bir görüşme etkinlikleri/bilgilendirme sunumları gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Konya Ticaret Odası işbirliğiyle bire bir görüşme etkinliğinin yapılmasının da planladığı kaydedildi.