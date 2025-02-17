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Ekonomi
AA 17.02.2025 17:04

Ticaret Bakanlığı, kurum içi uzaktan eğitimde "en etkin bakanlık" oldu

Ticaret Bakanlığı, kurum içi e-öğrenme içeriklerini kendi öz kaynaklarıyla hazırlama çalışmaları kapsamında, İstanbul HR Forum'da "Uzaktan Eğitim Kapısı ile Eğitim Faaliyetlerini En Etkin Şekilde Yürüten Bakanlık" ödülüne, layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı, kurum içi uzaktan eğitimde "en etkin bakanlık" oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla düzenlenen İstanbul HR Forum'a ilişkin paylaşım yapıldı.

İstanbul HR Forum'da, Bakanlığın 2024 yılı "Uzaktan Eğitim Kapısı ile Eğitim Faaliyetlerini En Etkin Şekilde Yürüten Bakanlık" ödülüne layık görüldüğü bildirilen açıklamada, "Dijital dönüşüm sürecini merkeze alarak, eğitim alanındaki çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Bu doğrultuda, e-öğrenme içeriklerini kendi öz kaynaklarıyla üretebilen nadir kurumlar arasında yer alan bakanlığımız, insan kaynağının kendi imkanlarıyla geliştirdiği içeriklerle 2024 yılında da çalışmalarını sürdürerek, 82 bin katılımcıya eğitim vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"244,3 milyon lira tasarruf sağlandı"

Bu çerçevede sürdürülen çalışmalarla önemli ölçüde tasarruf sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme gibi yöntemlerle oluşturulan e-öğrenme içerikleri ve uzaktan eğitim çalışmalarıyla, toplamda yaklaşık 244,3 milyon lira tasarruf sağlandı. Bakanlık olarak kurum içi e-öğrenme içerikleri hazırlama noktasında çalışmalarımızı sürdürürken, personelimize kısa, anlaşılır bilgilerin yanında nano öğrenme modülleri içeren eğitim içerikleri sunma kapasitemizi de artırmaktayız. Bu çerçevede şu ana kadar 140 binin üzerinde katılımcıya eğitim vermiş durumdayız."

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Ticaret Bakanlığı Uzaktan Eğitim
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