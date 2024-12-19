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Ekonomi
AA 19.12.2024 09:33

Ticaret Bakanlığı bu yıl 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle, 2024'te oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar 5,2 milyar dolarlık ithal sanayi ürünü denetlendi.

Ticaret Bakanlığı bu yıl 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ürün güvenliğinde teknik mevzuatla ortaya konulan gerekliliklerin ticari çıkarlar için ihlal edilmemesinin yanı sıra ülke pazarına uygunsuz ve güvensiz ithal ürünlerin girmesinin önlenmesinin kritik rol oynadığı belirtildi.

3,6 milyon başvuru risk analizinden geçirildi

Bu kapsamda Bakanlıkça kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) sayesinde, ithalat aşamasında başvuru, denetim ve izin süreçlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, ürün güvenliği mevzuatı kapsamındaki tüm işlemlerin çevrim içi ve 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, TAREKS'e, sanayi ürünlerinin ithalatı için, bu yılın 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvurunun risk analizinden geçirildiği bildirildi.

Güvensiz ürün sayısını en aza indirmek için çalışmalar sürdürülüyor

Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerin yüzde 12,1'inin fiili denetime tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar yaklaşık 5,2 milyar dolar değerinde sanayi ürünü denetlendi. Yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası neticesinde teknik mevzuata aykırı bulunan ürünlerin ülkeye girişine vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve parasının, uygunsuz ve güvensiz ürünlerden korunması adına izin verilmedi. Ürün güvenliği sistemimizin hiçbir aşamasında boşluk bırakmayarak, güvensiz ve uygunsuz ürün sayısını en aza indirmek, vatandaşlarımız ile ticaret erbabımızın korunmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Ticaret Bakanlığı İthalat Denetim
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