Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye'nin gelişme mücadelesi girişimcilerle yükselecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Pekcan, girişimcilerin tarih yazdığını, toplumların gerçekleştireceği atılımların ilk adımlarını girişimcilerin attığını kaydederek, bir mühendis ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmış birisi olarak girişimciliğe ve kadın girişimciliğine önem verdiğini vurguladı.

"10 ilde faaliyette bulunan Girişim Evlerini Bakanlık olarak çok önemsiyoruz"

"Girişimci, bir ekonominin yüklemidir ve yüklem olmazsa cümle kuramazsınız." diyen Pekcan, yeni ürünler, yeni iş yapma teknikleri ve yenilikçi fikirleri pazara sunmanın girişimcilerin eseri olduğunu söyledi.

Pekcan, girişimci zihinlerin bir ülkenin zenginliği olduğunu belirterek, "Bu girişimci zihinleri harekete geçirecek tüm çalışmaları desteklemeli ve yüreklendirmeli ve bu girişimci zihinleri yüreklendirecek ekosistemleri yaratmak için gereken her türlü çabayı hep beraber göstermeliyiz." diye konuştu.

Bu nedenle TİM ile TEB iş birliğinde hayata geçen ve 10 ilde faaliyette bulunan Girişim Evlerini Bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Pekcan, bu evlere verdikleri desteklerden bahsetti.

Bakan Pekcan, bunun ileriye doğru atılmış önemli adımlar olduğunu belirterek, yeni fikirlerin oluşması için "özel bir atmosfere ve özel şartlara" ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

"Girişimciliğe ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Bakanlık olarak girişimcilere verdikleri desteklerden bahseden Pekcan, girişimciliğe ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Amacımız cesur öncülerin yanında olmak ve cesaretini arttırmaktır"

Ticaret Bakanı Pekcan, katma değerli, son teknoloji ürünler üretmek için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki, bugün ülkemizin teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesi, sayıları giderek artan girişimcilerimiz ile daha da güçlenecek ve yeni boyutlar kazanacaktır ve bu başarılar Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecektir. Ben şahsen Türkiye'nin teknoloji odaklı ihracata, katma değerli ihracata geçmediği sürece, kadının iş hayatındaki oranı artmadığı ve gerektiği gibi dünya ve Avrupa standartlarına ulaşmadığı sürece, esnaf ve sanatkarlarımızı, KOBİ'leri ihracatçı yapmadıkça bir üst gelir düzeyine ulaşmamızda zorlanacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla çabalarımızı, çalışmalarımızı bu yönde artırmaya gayret ediyoruz."

Girişimcilerin odaklanması gereken üç noktanın; ihracat odaklı düşünebilme kültürü, markalaşma ve tasarım olduğunu söyleyen Pekcan, "İşte bu yüzden girişimcilerimizin, ihracatçı olabilmeleri için her adımlarında, pazar araştırmasından markalaşma ve tasarım faaliyetlerine kadar Bakanlık olarak destekler sunuyoruz." dedi.

Bu kapsamda sundukları desteklere ilişkin örnekler veren Pekcan, Turquality ve Marka programları ile küresel markalar oluşturmaya çalıştıklarını, şu anda 160 firmayı desteklediklerini söyledi.

Pekcan, "Amacımız cesur öncülerin, yani sizlerin yanında olmak ve onların cesaretini arttırmaktır." diye konuştu.

"Türkiye yenilikçilikte çok üst sıralarda"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise 2018 Küresel Girişimcilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 137 ülke arasında 37. sırada yer aldığını, "start-up yetenekleri" ve "yenilikçilikte" ise çok daha üst sıralarda olduğunu söyledi.

TEB ile 2015'te yola çıkarak Türkiye'nin geleceğine ışık tutan girişimcilere katkı sağlayacak TİM-TEB Girişim Evleri'ni açmaya başladıklarını belirten Gülle, bugüne kadar 650'den fazla girişimci yetiştirdiklerini bildirdi.

Gülle, TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde yer alan girişimcilerin geçen yıl 330 milyon TL ciroya ulaştığını, ihracatlarının ise her geçen gün katlanarak arttığını kaydederek, girişimcilerin birçok teknolojik gelişmeyi başarıyla tamamladığını vurguladı.

Bir girişimcinin, yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiği akıllı enerji yönetim sistemi ile karbon emisyonlarını 500 bin ton azalttığını, bir başka girişimcinin, demir yolu, rüzgar tribünü, denizcilik gibi alanlarda yapay zeka ve bulut tabanlı bir yazılım ile arıza erken uyarı sistemleri geliştirdiğini anlatan Gülle, bir diğer girişimcisinin ise kronik açık yaraların hızlı ve etkin tedavisini sağlayan bir yara örtüsü geliştirdiğini söyledi.

Gülle, Ticaret Bakanı Pekcan'ı ilk kez ziyaret ettiklerinde onun kendilerine ilk olarak "Girişimcilik üzerine gerçekleştirdiğiniz çalışmaları artırın, yeni girişimcilik projeleri hayata geçirin" talimatını verdiğini kaydederek, TİM'in bu yönde yaptığı çalışmalara yenilerini ekleyeceğini ve yeni nesle, "iyi bir iş bulma hedefini" değil, "iyi bir fikir ile iş kurma hedefini" göstereceklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye'yi ileriye girişimcilik taşıyacak"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de bugün girişimciliğin bir araya gelmelerine vesile olduğunu belirterek, "Girişimciliğin önümüzdeki dönemde en önemli kelimelerden biri olacağını düşünüyorum. Türkiye'yi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak olan girişimcilik ruhu ve anlayışıdır." dedi.

Türkiye'nin inovasyonda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu kaydeden Leblebici, bugün Türkiye'nin ürettiği askeri ve tıp teknolojileriyle, girişimcileriyle ve ihracatçılarıyla dünyada önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

Leblebici, "Ve bu alanda ayak sesleri gümbür gümbür duyulan bir ülkedir. Bizim girişimcilik ruhumuzu koruyarak ve girişimciliği destekleyerek bu ekosistemi daha ileri taşımamız lazım." diye konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi yönünde TİM ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden gurur duyduklarını belirten Leblebici, şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş birliği ile Türkiye'de girişimciliği doğudan batıya, kuzeyden güneye çok sayıda ilde girişim evi açarak ve girişimcileri bir araya getirerek geliştirmeye çalışıyoruz. Ekosistemi geliştirmek bizim için çok önemli. Biz bu anlamda Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin en büyük bankasıyız. Girişimcilik zordur, sabır gerektirir. Sabır gerektirdiği kadar da destek gerektirir. Biz TİM ile iş birliğimizle girişimcilere bu desteği vermek için çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Çünkü ülkemizin daha da ileriye gitmesi, daha rekabetçi olması girişimcilerle mümkündür."

TİM ile TEB Türkiye'nin en iyi girişimcilerini İstanbul'da buluşturdu

Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde TİM ile TEB ortaklığında bu yıl ilk kez Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri'nden 10 başarılı girişimci ödüllendirildi.

Bu kapsamda "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Girişimcisi Ödülünü" Delphisonic, "En Yüksek İhracata Ulaşan Girişimci Ödülünü" Rem People, "En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci Ödülünü Miops", "En Fazla Yatırım Alan Girişimci Ödülünü" Segmentify, "En Motive Edici Başarı Hikayesi Ödülünü" Dermis Pharma, "Uçtan Uca Girişimcilik Ödülünü" Indisera, "Anka Kuşu-Küllerinden Doğanlar Ödülünü" Scotty, "İlk Göz Ağrısı Ödülünü" Gastroclub, "Çevreye En Duyarlı Girişim Ödülünü Reengen, "En Başarılı Kadın Girişimci Ödülünü" Artge aldı.

Ayrıca yazar Ayşe Arman ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin'e "İlham Veren Girişimciler Ödülü", İTÜ ve ODTÜ'ye de Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yaptıkları katkılardan dolayı özel ödül takdim edildi.

Kaynak: AA