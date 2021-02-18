Ticaret Bakanı Pekcan: Hizmet ihracatı için Genel Sekreterlik kurduk
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını duyurdu.
Ticaret Bakanlığının "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını açıkladı.
1/2)Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk.https://t.co/OzeCSJ892W— Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 18, 2021
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