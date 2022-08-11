Ticaret Bakanlığının duyurusuna göre, Bakan Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulmasına karar verilen Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısına başkanlık etmek ve iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

Başbakan Şerif tarafından kabul edilecek

Bakan Muş, ziyareti esnasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilecek ve Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Muş, İslamabad'da düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na da katılacak.