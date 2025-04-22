Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'ya 2 günlük ziyaret

Bakan Bolat, yarın ve perşembe günü resmi ve özel sektör karma heyetle Japonya'da temaslarda bulunacak.

Ziyaret, Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğu ekonomik ve ticari alanda daha ileri boyuta taşımayı hedefliyor.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101'inci yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında yarın EXPO 2025 Osaka için oluşturulan Türkiye pavilyonunun resmi açılış törenine katılacak ve uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin kültürel ve teknolojik vizyonunu tanıtacak.

Aynı gün, EXPO yönetimi ile temasta bulunacak Bolat, diğer ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek.

Türkiye, EXPO 2025 Osaka'ya "Medeniyetlerin Altın Çağı" temasıyla katılırken, 900 metrekarelik ulusal pavilyon Anadolu'nun kültürel mirasını ve ülkenin geleceğe dönük vizyonunu bir araya getiriyor.

Bolat, ziyaretin ikinci gününde Tokyo'da, ekonomik işbirliğini güçlendirecek temaslar kapsamında, Japonya Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım bakanlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Türk ve Japon iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak Bolat, ayrıca Jetro (Japonya Ticareti Geliştirme Kurumu) Başkanı ile de görüşme gerçekleştirecek.

Stratejik yatırımlar için çağrı

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaşırken Japonya, Türkiye'nin Asya'daki 4'üncü büyük ticaret ortağı konumunda yer alıyor.

Türkiye'nin ihracatı 718 milyon dolar, ithalatı ise 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durum taraflar arasında yapısal dengesizliğe işaret ediyor.

Bu dengesizliğin giderilmesi ve daha adil ekonomik yapı inşa edilmesi amacıyla 2014 yılında başlatılan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerine ivme kazandırılması ortak gündemde öncelik taşıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren 275'ten fazla Japon firmasının toplam yatırımı 3,1 milyar doları aşıyor. Türkiye, kıtalararası stratejik konumu, genç ve dinamik iş gücü, gelişmiş altyapısı ve yatırımcı dostu reformlarıyla Japon sermayesi için önemli fırsatlar sunuyor.

Bakan Bolat da ziyaret kapsamında, Japon iş çevrelerine, imalat sanayisi, yeşil enerji, elektrikli araçlar, dijital ekonomi, akıllı şehirler, finansal teknolojiler ile sağlık ve tarım teknolojileri gibi öncelikli sektörlerde stratejik yatırımlar için çağrıda bulunacak.

Ziyaret işbirliğini güçlendirecek

Ayrıca, Japonya ile üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik projeleri alanında kurulu işbirliğinin, özellikle Ukrayna'nın yeniden inşası, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Bolat'ın Japonya ziyaretinin, Türkiye-Japonya ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken iki ülke arasında karşılıklı güven, anlayış ve ortak çıkar temelinde yükselen işbirliğine önemli katkı sunması bekleniyor.