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Ekonomi
TRT Haber 01.08.2023 16:01

Ticaret Bakanı Bolat: Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırdık

Ticaret Bakanı Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh ile bir araya geldi. Ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği görüşmenin ardından açıklama yapan Bolat, "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırdık" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat: Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiğini ve yeni bir yol haritası belirlendiğini ifade eden Bakan Bolat, şu sözleri kullandı:

"Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, serbest ticaret anlaşmamızı geliştirmek için ortak komite toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık.

Bu toplantıda aldığımız kararları takip etmek üzere, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire’de bir araya geleceğiz.

Konuğum Bakanla birlikte, ayrıca Türkiye ile Mısır’dan iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör görüş ve değerlendirmelerini dinledik."

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Türkiye-Mısır İlişkileri
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