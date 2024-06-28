Az Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.06.2024 13:51

Ticaret Bakanı Bolat dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının ocak-mayıs döneminde yüzde 34,4 azalarak 36,8 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşarak rekor kırdığını anımsatan Bolat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolar seviyesine çıkan ihracatın, yıllık bazda ise yüzde 2,3 yükselişle 260 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Bolat, aynı dönemde 6 milyar dolar azalan dış ticaret açığının yıllık bazda 35 milyar dolar azalışla 87,1 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 5 ayında mal ihracatımız yüzde 4,5 artarken, ithalat miktarı ise aynı dönemde yüzde 9,3 azaldı. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığımız ise yüzde 34,4 azalarak 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, cari işlemler dengesi verileri temmuz ayında açıklandığında 25 milyar dolara kadar gerilemesi öngörülmektedir. Ülkemizin ihracatında üstlendikleri rol ve çabalarıyla ihracatımızın artmasında büyük rol oynayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ihracat rakamlarının ivmelenerek artması için ihracatçılarımızla el ele çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Ticaret İhracat İthalat Ömer Bolat
Sıradaki Haber
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti
15:06
Türk savunma sanayiinin en önemli vitrini yenileniyor
15:05
BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor
14:59
ABD'den Boeing'e yaptırım
14:55
Yerli helikopter motoru 1740 beygir gücüne ulaştı
14:56
NASA: Rus uydusunun parçalanması, ISS'deki astronotlar için güvenlik endişesi oluşturdu
Akad İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği belirtilen kuraklık Kültepe'de araştırılacak
Akad İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği belirtilen kuraklık Kültepe'de araştırılacak
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ