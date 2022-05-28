THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, deneyimli pilot Ceyhan Yılmazcan, bulutların üzerindeki son görevi olan TK1661 ve TK1662 sefer sayılı İstanbul-Hamburg-İstanbul uçuşlarında hüzünlü anlar yaşarken Hamburg Havalimanı'nda kendisi için veda pastası kesildi.

Son uçuşunda THY'nin Airbus A330 uçağını kullanan Ceyhan Yılmazcan'a ikinci pilot koltuğunda nisan ayında emekli olan çocukluk arkadaşı Kaptan Pilot Mehmet Arık'ın oğlu Pilot Gökhan Arık eşlik etti.

Hamburg dönüşü Yılmazcan'ı, İstanbul Havalimanı'nda meslektaşları ve ailesi çiçeklerle karşıladı.

Pilotluk kariyerine 1974 yılında askeri pilot olarak başlayan Yılmazcan, 1996 yılında, o dönem filosunda 36 uçağı bulunan THY'ye katıldı.

Bayrak taşıyıcı havayolu ile uzun ve başarılı bir yolculuğa çıkan kaptan, pilotluğun dışında öğretmen ve kontrol öğretmenliği gibi pozisyonlarda da sorumluluk alarak THY'nin dünyanın en başarılı havayolu şirketlerinden biri olmasına önemli katkılarda bulundu.

33 bin saat uçtu

Hayatının yaklaşık 33 bin saatini (3,75 yıla denk) bulutların üzerinde pilot koltuğunda geçiren Yılmazcan, son uçuşunda bulunan yolculara özel bir anons ile seslendi.

Yılmazcan son anonsunda şunları kaydetti:

"Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Kaptan Pilotunuz Ceyhan Yılmazcan olarak şu an 48 yıllık pilotluk mesleğimin en anlamlı anonsunu gerçekleştiriyorum. Bu uçuş ile birlikte gökyüzündeki serüvenimi tamamlayacak ve benim için bir tutku olan pilotluk mesleğine veda edeceğim. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek, 48 yıl boyunca biriktirdiğim anılarımı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarınızda emniyetli inişler, yaşamlarınızda sağlık ve mutluluk diliyorum."

"Pilot olmak büyük bir şans"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmazcan, gökyüzüne veda ettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Geriye dönüp baktığında emniyet, mutluluk ve sevgi ile tamamlanan 48 yıl gördüğünü için çok mutlu olduğunu belirten Yılmazcan, "Pilot olmak büyük bir şans ama Türk Hava Yolları gibi size dünyanın dört bir yanını görme imkanı sunan bir bayrak taşıyıcının pilotu olmak bu şansı daha da özel kılıyor. Pilot olma hayali kuran gençlere bol bol çalışmalarını ve vazgeçmemelerini öneriyorum. Halihazırda mesleğine devam eden arkadaşlarıma ve tüm Türk Hava Yolları ailesine ise emniyetli uçuşlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm katkıların için teşekkürler kaptanım"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulutların üzerinde geçen 48 yıl ve sonunda bir ayrılık hikayesi. Ceyhan Yılmazcan kaptanımız dün 374 uçağımıza ve 65 bin kişilik @TK_TR ailesine veda etti. Pilot koltuğundaki son uçuşunda kaptanımızın hüznü mutluluğuna karıştı. Tüm katkıların için teşekkürler kaptanım." ifadelerine yer verdi.