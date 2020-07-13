Haber Giriş: Kaynak: AA
THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor.
THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek.
Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların COVID-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti.
Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı.
Etiketler: THY sudan thy uçak seferi thy yurt dışı seferiSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:36
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