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Ekonomi
TRT Haber 10.06.2025 14:30

THY'den 4 gün arayla 2 rekor

Türk Hava Yolları (THY), 4 gün arayla iki uçuş rekoruna imza attı. Planlı bin 369 uçuş gerçekleştiren THY, bugüne kadarki en yüksek günlük sefer sayısına ulaştı.

THY'den 4 gün arayla 2 rekor

Türk Hava Yolları tarihi bir rekor kırdı. Kurban Bayramı'nın son günü planlı bin 369 uçuş gerçekleştirdi. Bugüne kadarki en yüksek günlük sefer sayısına ulaştı. 

Türk Hava yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, rekoru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi" sözleriyle tarihi başarıyı paylaşan Ekşi, "Bir önceki rekor arife günü bin 292 sefer idi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları 2 Temmuz 2023'te bin 284 sefer ile rekor kırmış, ardından 5 Haziran 2025 arife günü bin 292 seferle yeni rekora ulaşmıştı. 

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