THY Tiflis Ofisi'nden yapılan duyuruda, 2 Ocak 2022'den itibaren mevcut uçuşlara haftada 4 seferin ilave edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belirtilen yeni uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek olup İstanbul'dan kalkış saati 12.00, Tiflis’ten kalkış saati 16.15 olarak planlanmıştır."

Karara göre, 2 Ocak'tan sonra İstanbul Havalimanı'ndan 18, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 7 sefer yapılacak.