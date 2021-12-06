Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Tiflis'e seferlerini artırıyor
Türk Hava Yolları (THY), haftada 21 kez olarak gerçekleştirilen İstanbul-Tiflis seferlerini artırarak 25'e çıkaracak.
THY Tiflis Ofisi'nden yapılan duyuruda, 2 Ocak 2022'den itibaren mevcut uçuşlara haftada 4 seferin ilave edileceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Belirtilen yeni uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek olup İstanbul'dan kalkış saati 12.00, Tiflis’ten kalkış saati 16.15 olarak planlanmıştır."
Karara göre, 2 Ocak'tan sonra İstanbul Havalimanı'ndan 18, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 7 sefer yapılacak.
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