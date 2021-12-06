Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl ve ilçelerinde hizmete alınan su yapılarının bölgedeki tarımı destekleyeceğini anlattı.

Proje ile 225 kişiye tarımsal istihdam da sağlandığını belirten Yıldız göletin özelliklerini sıraladı:

"Temelden 30 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 700 bin metreküp su depolayarak 750 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Çaytepe Göleti ve Sulaması, milli ekonomiye yılda 1 milyon 100 bin lira katkı temin edecek ve ayrıca 225 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Genç Çaytepe Göleti Sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir."