Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 786 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 786,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yatay başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 786 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.290 lira, Cumhuriyet altını da 5.273 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tonuna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının oluşturduğu belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 786 lira 30 kuruşken satışı ise 786 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.285 lira satış fiyatı 1.290 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.781,31 dolar

Satış: 1.781,50 dolar

Gram

Alış: 786,30 lira

Satış: 786,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.285,57 lira

Satış: 1.290,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.247,00 lira

Satış: 5.273,00 lira