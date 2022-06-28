Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle adından söz ettiren Türk Hava Yolları (THY), ‘’Most Sustainable Flag Carrier Airline’’ (En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu) kategorisinde ‘’2022- Sustainability Award’’ ödülünün sahibi oldu.

THY’nin modern ve en genç uçak filosuna sahip olması, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında uyguladığı yakıt tasarrufu ve emisyon azaltım projeleri, biyoyakıt kullanımının yanı sıra bu konuda ar-ge projelerine sağladığı destek, pandemi sürecinin yönetimindeki esneklik ve güçlü finansal performansıyla dikkat çekti.

"Dünyanın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak sürdürülebilirliği büyüme stratejimizin en önemli odak noktalarından biri olarak görüyoruz. Geleceğin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış operasyon merkezlerimiz, genç ve modern uçak filomuz, alanında uzman çalışma arkadaşlarımız çevresel etkimizi azaltarak bu büyüme yolculuğumuzda birer anahtar oluyor" diye konuştu.

Bolat, sürdürülebilir operasyonların çerçevesinde attılan adımların World Finance tarafından ödüle layık görülmesi stratejilerinin doğruluğunu kanıtlar nitelikte olduğunu ifade ederek, "Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.