Ekonomi
AA 05.11.2025 16:09

THY: SunExpress'in ortaklık yapısı değişmeyecek

Türk Hava Yolları (THY), şirket ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan Güneş Ekspress Havacılık AŞ'nin (SunExpress), paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

THY: SunExpress'in ortaklık yapısı değişmeyecek

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullandı.

ETİKETLER
THY Havacılık
