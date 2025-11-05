Doğu Karadeniz'den 140 ülkeye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon'dan 917 milyon 469 bin dolar, Rize'den 161 milyon 494 bin dolar, Gümüşhane'den 82 milyon 762 bin dolar, Artvin'den 58 milyon 722 bin dolar karşılığında ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 500 milyon 377 bin dolarla fındık, ikinci sırada 183 milyon 861 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, üçüncü sırada 166 milyon 708 bin dolarla maden ve metaller, dördüncü sırada ise 111 milyon 446 bin dolarla yaş meyve sebze yer aldı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 140 ülkeye satış yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin şeklinde sıralandı.

İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 27 arttı, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 28, Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 7, Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 43, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 39 düştü.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belize, Arjantin, Gine-Bissau, Moritanya, Sierra Leone ve Gine'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.