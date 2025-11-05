Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı yeniden hizmete açılıyor

Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, mal ihracatının 2026'da 282 milyar dolar, ithalatın 378 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü, hizmetler ihracatının ise 128 milyar dolara yükseleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ticaret diplomasi kapsamında bu yıl 100'den fazla ülkenin ticaret bakanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, bu temaslarda ihracatın önündeki engellerin azaltılmasından yerli üreticilerin korunmasına kadar birçok konuda somut adımlar attıklarını ifade etti.

Bolat, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hizmet sektörünü ve tarım ürünlerini kapsamasıyla ilgili görüşmelerin başlatıldığını da belirterek, "İngiltere pazarında tarım ihracatımız için daha fazla tarife kontenjanları almaya yönelik yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun ikincisinin Ankara'da yapıldığını bildiren Bolat, transit kotaları, vize, yeşil dönüşüm, dijital ticaret, gümrük işbirliği gibi konularda ilerleme kaydedildiğine dikkati çekti. Bolat, ABD'nin uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine ilişkinse müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Bolat, Afrika'da 98 milyar dolara yakın 2 bin 43 müteahhitlik projesinin başarıyla tamamlandığını, Suriye'yle ihracat ve ithalat ürünleri ile transit ticarette birkaç istisna hariç tamamen serbestleşmeye gittiklerini vurguladı.

Suriye sınırında 9 gümrük kapısının faal olduğunu dile getiren Bolat, yenileme, modernleşme ve genişletme çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

"Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ticaret tamamen durdurulmuştur"

İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığını ve Gazze'deki 2 yılı aşan soykırımını anımsatan Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu zulme karşı diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en büyük mücadeleyi veren ülke olduğunu belirtti.

Bunun Filistin hükümeti ve diğer ülkeler tarafından da takdirle karşılandığına işaret eden Bolat, "2 Mayıs 2024'te hükümetimizin aldığı kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret ve serbest bölge ticaretleri tamamen durdurulmuştur. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamamaktadır çünkü sistem kapalıdır. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Bunlar Ticaret Bakanlığı gümrük, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle şeffaf şekilde kamuoyunun önündedir, sabittir." diye konuştu.

Bolat, Türkiye-Filistin Devleti Protokolü imzalandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının talep ettiği ve onayladığı ihtiyaçların varış yeri Filistin adresi ve alıcısı Filistinli ithalatçı olmak şartıyla özgün bir kontrollü ticaret mekanizması geliştirdik. Bu yılın 10 ayında Filistin'e yapılan ihracatın toplam tutarı 437 milyon dolardır ancak 7 Ekim 2023'ten önce bu rakam 2 milyar dolara yakındı. Bu noktada Gazze'de Cumhurbaşkanı'mızın mimarlarından biri olduğu ateşkes anlaşmasından da memnuniyet duyduğumuzu ve ülkemizin Filistinli mazlumların korunması için aldığı sorumluluk ve önemli rolden gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerinin ve halkımızın da Filistin konusundaki ortak dayanışma ve tutumundan gurur duyuyoruz."

"Fiyat etiketi yönetmeliğinde önemli değişiklik yaptık"

Haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele etmek, rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını korumak amacıyla bugüne kadar 17 mevzuat düzenlemesini yürürlüğe koyduklarını anlatan Bolat, ikinci el araçlarda "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi, pazarlama ve satış kısıtlaması, ikinci el taşıtların satış fiyatının sıfır fiyatın üzerinde ilan edilememesi yönündeki kuralların ise 1 Ocak 2026'ya kadar devam edeceğini anımsattı.

Bolat, taşınmaz ticaretindeki haksız fiyat artışlarını da yakından takip ettiklerini belirtti.

Yakın zamanda fiyat etiketi yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaptıklarını dile getiren Bolat, "Açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken daranın düşülmesi ve başta restoran, lokanta, pastane gibi iş yerlerinde fiyat listelerinin kapı önünde, masa üstünde ve karekod sistemiyle müşteriye belirtilmesi uygulamasını getirdik. Belirleyeceğimiz ölçütlere göre lokanta ve restoranların fiyat ve menülerini fiyat bilgi sistemimize aktarmaları hususunu devreye alıyoruz." dedi.

Bolat, bu yılın 10 ayında ise 470 bin 37 işletme ve 32 milyon 144 bin ürünün denetlendiğini, toplam 2,4 milyar liranın üzerinde ceza uygulandığını söyledi.

"Yüzde 50 faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri vermeye devam ediyoruz"

Türkiye'de 2 milyon 285 bin esnaf ve sanatkarın olduğunu bildiren Bolat, yılın 10 ayında 263 bin 801 kuruluş, 93 bin 200 terkin işlemi gerçekleştirildiğini, bu yıl terkin işlemi yapılan her bir esnaf ve sanatkara karşılık 3 esnaf ve sanatkarın ticari faaliyete başladığını belirtti.

Bolat, esnaf ve sanatkarları güçlü şekilde desteklemeyi sürdürdüklerine değinerek, "Bu yılın 10 ayında 211 bin 506 kullandırım adedi kapsamında 140 milyar liralık finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Geçen yılın üzerinde yüzde 46,4 artış sağlandı. 2002'den bu yana da 4,5 milyon adet kullandırımla tam 704 milyar liralık destekler sağlanmıştır. Hazine sübvansiyonlu kredilerle esnaflarımızın işlerini büyütmelerine, yatırım ve işletme sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu noktada yüzde 50 faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri vermeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'de halihazırda 2 milyon 579 bin 467 şirket bulunduğunu belirten Bolat, 263 lisanslı depo işletmesinin 363 noktada toplam 14,2 milyon ton kapasiteyle faaliyet gösterdiğini söyledi.

"Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaları tamamlıyoruz, yakında resmi açılışını yapacağız"

Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 22,8'ini gümrüklerden tahsil edildiğini ifade eden Bolat, "12 milyon araç, 8,1 milyon konteyner, 176 milyon yolcunun giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nı onarım ve genişletme çalışmalarını bugünlerde tamamlıyoruz, çok yakında resmi açılışını yapacağız. Bunun yanında Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nı yeniledik, açılışını yaptık." dedi.

Bolat, Akçakale, Dereköy ve Derecik gümrük kapılarının genişletme çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla bu yıl 30 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Bolat, "Bu uyuşturucu madde imha edilmiştir. Bu çabalarımız artmakta, her geçen yıl yakaladığımız kaçak ve uyuşturucu ürünler ağırlık ve değer olarak artış sağlamaktadır. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi uyuşturucu zehir tacirlerinden korumakta kararlıyız." diye konuştu.

Bolat, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin toplam 76 milyar 251 milyon 159 bin lira olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödenek sayesinde paydaşlarımızla işbirliği içinde kapsayıcı ve kalıcı refah artışını sağlamak üzere halkımız ve ülke ekonomimiz için yatırım, üretim, ihracat ve istihdam eksenindeki politikaları kararlılıkla sürdürmeye, yeni araçlar ve politikalar uygulamaya devam edeceğiz."