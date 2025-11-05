Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.11.2025 12:34

Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında kentten 10 milyon 25 bin dolar ihracat yapıldığını aktardı.

Kırklareli merkezli firmaların ihracat rakamlarının artarak devam ettiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir, demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini kaydetti.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya, Kenya, Somali, Gana ve Romanya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini vurgulayan Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

ETİKETLER
Kırklareli İhracat
Sıradaki Haber
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Bakan Tunç: AİHM'in Demirtaş kararı mahkeme tarafından değerlendirilecek
13:02
Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
13:06
Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda
12:55
Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
12:41
Türkiye dünyada ticareti yapılan yaklaşık 90 madenden 70'ine sahip
12:35
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ