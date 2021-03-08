Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 3. çeyrek performansını da geçerek 112 milyon dolar faaliyet karı elde ederek seneyi kapattık. Hem nakit destek almayarak hem de çalışanlarımızı işten çıkarmayarak dünyadaki diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik." dedi.

Aycı'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Avrupa'da lider dünyada 4. sıradayız. Tüm Avrupalı network taşıyıcılarından uzak ara öndeyiz. Krizi fırsata çevirmenin tarifini yeniden yaparak bunu kargo ile hayata geçirdik. THY Kargo donyada en hızlı büyüyen kargo oldu. Dünyada 6. sıraya yerleşmeyi başardık. Kriz yönetiminde en başarılı hava yolu şirketi olduğumuzu söylememiz yanlış olmaz.

"THY rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı"

2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1,8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif gelir elde ederken THY hem pozitif gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı.

Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldı. Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı.