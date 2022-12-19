Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Nijerya uçuşlarında COVID-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), Nijerya seferlerinde uygulanan yeni tip koronavirüs (COVID-19 ) kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Nijerya'da uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtildi.
Bu ülkeye yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: THY Nijerya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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