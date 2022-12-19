THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Nijerya'da uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtildi.

Bu ülkeye yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.