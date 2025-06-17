Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.06.2025 19:27

THY, kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.

THY, kabin memuru alacak
[Fotoğraf: Arşiv]

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
THY 10. kez 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' şirketi seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:53
Rize'de haziran ayında karla mücadele
20:55
İsrail, İran'da birçok bölgeye saldırılar düzenliyor
20:44
Trump'tan "Hamaney" mesajı: Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik
20:43
Sağlık Bakanlığı, 'Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni hayata geçirdi
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
19:31
Trump: İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ