Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY Boeing ile sözleşmesini uzattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Havayolları, Amerikan havacılık şirketi Boeing ile yedek parça sözleşmesini yeniledi.
Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi, Boeing firması ile mevcut sözleşmeyi üç yıl daha uzattı.
Bu süre içinde Boeing'den 9 bin adet yedek parça satın alınacak.
Şirketin Genel Müdürü Mikail Akbulut, yenilenen sözleşmenin piyasa taleplerini karşılamada ileri bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
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