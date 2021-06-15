Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi, Boeing firması ile mevcut sözleşmeyi üç yıl daha uzattı.

Bu süre içinde Boeing'den 9 bin adet yedek parça satın alınacak.

Şirketin Genel Müdürü Mikail Akbulut, yenilenen sözleşmenin piyasa taleplerini karşılamada ileri bir dönüm noktası olduğunu söyledi.