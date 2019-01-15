Dünyanın en değerli havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları, 2019 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı. 2018 yılında 73 milyon 202 bin yolcu taşıyan THY, 2019 yılı için hedefini büyüttü.

Türk Hava Yolları Kamuyu Aydınlatma Platformu, 2019 yılında 80 milyon yolcuya ulaşılacağını açıkladı. Doluluk oranının da yüzde 81 düzeyinde olması bekleniyor. Böylece 2019 yılında yaklaşık 14,1 milyar dolar satış geliri elde edilecek.

THY, Mexico City ile Cancun'a tarifeli sefer başlatıyor

Türk Hava Yolları uçuş ağını da genişletmeye devam ediyor. Amerika Kıtası'ndaki 18 ve 19. uçuş noktaları belli oldu.

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlıyor.

Seferler, 21 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayarak haftada 3 gün yapılacak.

Türk Hava Yolları yolculara açılışa özel fiyatlar sunacak.

Kaynak: TRT Haber