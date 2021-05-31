Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son alınan kararların başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın sebebiyle iş yerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen 2 milyon vatandaş adına olumlu olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu karar ile esnafımızın iş yerleri açılacak, ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak. En önemlisi işsiz kalan binlerce kişi yeniden işine ve aşına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Yani ülke genelinde 84 milyon insanımız ve tüm kesimler rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum."