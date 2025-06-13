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Ekonomi
AA 13.06.2025 14:25

Temizliğin simgesi Mavi Bayraklar tatilciye güven veriyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin 1993'te 1 olan Mavi Bayrak sayısının 577'ye çıkmasının önemini belirterek, "Mavi Bayrak tatilciye güven veriyor." dedi.

Temizliğin simgesi Mavi Bayraklar tatilciye güven veriyor

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ateş, yaptığı açıklamada, gerek tabiatıyla gerekse kaliteli suyuyla Türkiye'de Mavi Bayraklı plaj, marina, tekne ve yat sayılarının arttığını söyledi.

Temiz kıyıların önemine işaret eden Ateş, "Türkiye'de 1993'te Mavi Bayrak sayımız sadece birdi, bu rakam 577'ye çıktı. Çok önemli bir başarı, tüm kıyılarımızın temiz ve kaliteli yüzme suyuna sahip olması için çalışıyoruz." dedi.

"Önümüz çok açık"

Çok uzun yıllardır turizm yapan İspanya ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin önünde olduğunu dile getiren Ateş, "Ama biz İtalya'yı ve Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerin hepsini geçmiş durumdayız. Önümüz çok açık. Özellikle Antalya dünyada bu konuda öne çıkan şehirlerden biri." diye konuştu.

Türkiye'nin daha hızlı bir ivmeyle önümüzdeki yıllarda dünyada ikinciliğe, sonrasında ise birinciliğe yükselebileceğini belirten Ateş, Türkiye'nin gerek doğa açısından gerekse el değmemiş, kirlenmemiş plajları açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Mavi Bayrak alabilmek için 33 kriter uygulandığını anlatan Ateş, en önemli kriterin kanalizasyon sistemi ve birtakım atıkların temizlenmesi olduğunu kaydetti.

Ateş, temiz deniz ve kaliteli yüzme suyu için yöneticilerin yanı sıra vatandaşa da düşen görevler olduğuna dikkati çekerek, Avrupa Birliğinde uygulanan TÜRÇEV Eko-Okullar Programı'nı yürüttüklerini vurguladı.

Anaokullarından başlayarak ortaokula kadar Türkiye'de 1200 okulda eğitim verdiklerini söyleyen Ateş, "Çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek ve duyarlılığını arttırmak için eğitim veriyoruz. Bunları yaptıkça yeni yetişen jenerasyon bu konuya çok daha ciddi biçimde sahip çıkıyor. Mavi Bayrağın da kendi içinde eğitim programı var, bayrak olan bölgelerde kullanıcı ve bölgede yaşayan vatandaşı da eğitimden geçiriyoruz." diye konuştu.

"Tatilci Mavi Bayrak etiketine bakıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevindeyken 1992'de farklı ülkelerde düzenlenen turizm fuarlarına katıldıklarına değinen Ateş, şöyle devam etti:

"Birçok ülkenin tanıtım materyallerinde bayrak etiketi vardı. Avrupa Birliği'nin geliştirmiş olduğu kaliteli yüzme suyuyla ilgili kriterleri uygulayan yerlere verilen bir bayrak olduğunu öğrendik. Biz de çalışma başlattık. Tatilci, seçeceği ülkeye deniz turizmiyle ilgili gitmek istiyorsa ilk önce Mavi Bayrak etiketine bakıyor. Yüzeceği suyun kalitesine bakıyor. TÜRÇEV olarak, 'Mavi Bayrak olan ve olmayan bir otelin avantajları ne oluyor? Gelir durumu ve tercihler ne şekilde değişiyor?' diye önemli bir araştırma yaptık. Araştırmalar şunu gösteriyor ki bir ülkenin tanıtım broşüründe, otelinde veya seyahat acentesinin pazarlamasında Mavi Bayrak olduğu zaman turist oraya daha güvenle rezervasyon yapabiliyor. Mavi Bayrak tatilciye güven veriyor, turistin tercihini etkiliyor."

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