Hamsi, Türkiye denizlerinin değişmeyen lideri

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke denizlerinde son 10 yılda sırasıyla en çok hamsi, çaça, palamut sardalya, istavrit ve lüfer avlandı.

Son 10 yılda, 1 milyon 689 bin 98 ton hamsi, 347 bin 141 ton çaça, 210 bin 700 ton palamut, 185 bin 178 ton sardalya, 166 bin 288 ton istavrit ve 43 bin 395 ton lüfer avcılığı yapıldı.

Avlanan balık miktarı, yıllara göre dalgalı seyir izledi. Buna göre, hamsi miktarı, 2004'te 96 bin 440 ton iken, geçen yıl 153 bin 175 tona yükseldi. Hamsi avcılığı, son 10 yılda en fazla 273 bin 915 tonla 2023'te yapıldı.

Hamsiden sonra en çok avlanan balık çaça oldu. Avlanan çaça miktarı 2015'te 76 bin 996 ton ve geçen yıl 16 bin 67 ton olarak kayıtlara geçti. Çaça avcılığı en çok 76 bin 996 tonla 2015 yılında gerçekleşti.

En fazla palamut avcılığı 2022'de yapıldı

Türkiye'de 2015'te avlanan palamut miktarı 4 bin 573 ton olurken, geçen yıl 49 bin 278 tona yükseldi. Bu sürede en fazla palamut avcılığı 49 bin 892 tonla 2022'de yapıldı.

Avlanan sardalya miktarı 2015'te 16 bin 693 ton olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl ise artarak 17 bin 818 ton oldu. Bu dönemde en fazla sardalya avı, 23 bin 426 tonla 2017'de gerçekleşti.

İstavritte ise 10 yıl önce 16 bin 664 ton avcılık yapılırken, geçen yıl 19 bin 649 tona yükseldi. En fazla istavrit 24 bin 6 tonla 2021'de sofralara geldi.

Lüferde ise 2015'te 4 bin 136 ton, geçen yıl ise 3 bin 610 ton balık avlandı. Lüferde en fazla avcılık yapılan yıl 9 bin 574 tonla 2016'da kaydedildi.

"Her balığa kota koyup takip etmemiz lazım"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, önceki yıllarda balık avcılığının, yetiştiriciliğe göre yüzde 45-55 civarında daha fazla olduğunu söyledi.

Hamsinin, zaman zaman oranı değişmekle birlikte Türkiye'de avlanan balığın yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğuna işaret eden Özkaya, bu yıl hamsi avcılığında düşüş yaşandığını bildirdi.

Özkaya, hamside bu yıl 400 bin ton kota getirildiğini anımsatarak, hamsinin avcılıkta yüzde 60'ın altına hiç düşmediğini belirtti.

"İç sularda yetiştirdiğimiz alabalıkta, Avrupa'da birinciyiz"

Hamsinin boyunda bir gerileme olduğuna dikkati çeken Özkaya, "Hamsi stoklarında problem yok ancak boyda ve et veriminde sıkıntı var. Bunun nedeni, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları olabilir. Hamside getirilen kota sağlıklı bir şekilde yürütülebilirse, sürdürülebilir balıkçılıkta bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık yetiştiriciliğinin, büyük adımlarla ilerlediğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"İç sularda yetiştirdiğimiz alabalıkta, Avrupa'da birinciyiz. Levrek ve çipura da zaman zaman ikinci ve üçüncü olarak değişiyor. Yetiştiricilik çok iyi ilerliyor. Pazar sıkıntısı da olmaz diye düşünüyorum, büyük yatırımlar yapılıyor. Hem üreticilik hem avcılık iyi ama aşırı avcılıktan kaçınmamız lazım. Hemen hemen her balığa bir kota koyup, iyi takip etmeliyiz. Bol ve bereketli denizlerimizi, gelecek nesillere daha iyi korunmuş olarak aktarmamız lazım. Balık azaldıkça, genç balıkçılar da sektörden uzaklaşmaya başlıyor. Gittikçe yaşlanan bir sektörümüz var. Sürdürülebilirliği sağlayacak tedbirleri alırsak, genç balıkçılar bu sektörün içinde kalırlar. Sektörün büyümesine de olanak vermiş oluruz."