Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya yükseliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bankalararası Kart Merkezi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 liradan 350 liraya çıkarılacağını duyurdu.
BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.
Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.
Temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz olacak
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 liraya çıkarılıyor. Temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli yapılacak.
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 liradan 250 liraya yükseltilmişti.
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