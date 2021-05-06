BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz olacak

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 liraya çıkarılıyor. Temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli yapılacak.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 liradan 250 liraya yükseltilmişti.