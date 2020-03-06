Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, teknoparklarda teknoloji üretimi yapan şirketlerin Türkiye'ye sağladığı katma değerin önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Teknoparklarda elde edilen gelir 87,5 milyar TL, ihracat ise 4,5 milyar doları geçmiş durumda." dedi.

Güner yaptığı açıklamada, girişimciliğin, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bünyelerindeki 446 firmanın teknoloji üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bugüne dek toplamda 560 milyon dolar üzerinde ihracat geliri sağladıklarını dile getiren Güner, gerçekleşen projelerden elde edilen gelirin ise 4,5 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Güner, geçen yıl 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve 2020 yılında 400 milyon doların üzerinde ihracat hedeflediklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoparklarda teknoloji üretimi yapan şirketlerin Türkiye'ye sağladığı katma değer önemli bir seviyeye ulaştı. Türkiye'de Ocak 2020 itibarıyla 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunuyor. 56 binden fazla Ar-Ge çalışanı ile birlikte 5 bin 500'den fazla şirket faaliyet gösteriyor. Bu firmaların her biri teknoparklarda Ar-Ge yapıyor. Teknoparklarda elde edilen gelir 87,5 milyar TL, ihracat ise 4,5 milyar doları geçmiş durumda."