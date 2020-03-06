Haber Giriş: Kaynak: AA
Badem çağlasının kilosu 100 liradan satılıyor
[Fotoğraf: AA]
Hasadı başlayan badem çağlası, Mersin'in Silifke ilçesinde kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.
Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, Işıklı Mahallesi'ndeki üreticiler sezonun ilk badem çağlalarını topladı.
Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin soğuk geçmesi nedeniyle hasadın geç başladığını söyledi.
Ürün kalitesinin çiftçileri memnun ettiğini aktaran Can, "İlçede 4-5 yıl öncesine kadar 1000 olan çağla ağacı sayımız 300 bine ulaştı. Yöremizin en büyük gelir kaynağı badem çağlası oldu. Ürünleri özel siparişlerde yarım kiloluk paketler halinde 50 liradan satıyoruz." dedi.
Etiketler: badem çağlası SilifkeSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 10:15
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