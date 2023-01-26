Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 02:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCMB'den yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL'ye dönüşümüne destek
Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, ticari hayatta Türk Lirasının desteklenmesi için yeni bir adım atıldı.
Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası'na satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.
Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra, dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirilecek.
Merkez Bankası'na satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.
Söz konusu desteğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler: Merkez Bankası Türk Lirası Dolar Euro
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