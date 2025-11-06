Parçalı Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.11.2025 06:13

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak.

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak
[Fotograf: AA]

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: KOBİ'lerimizi, esnafımızı korumak için mücadele sarf ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Devrim niteliğindeki ilaç en ölümcül kanser türlerinden birinde umut vadediyor
06:47
Yapay zekanın yetenekleri hatalı testler nedeniyle abartılıyor olabilir
06:46
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor
06:41
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
06:40
Yaban hayatı parkı maddi yetersizlik nedeniyle aslanları öldürdü
06:33
Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ