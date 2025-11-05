Açık 15.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.11.2025 18:52

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 159,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 3,86 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi, 11.000 seviyesini test ettikten sonra gelen kar satışları getirisini törpülese de günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin, Avro Bölgesi'nde perakende satışların, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa Borsa İstanbul
OKUMA LİSTESİ