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Ekonomi
AA 01.03.2024 10:51

TCMB Ödeme Sistemleri yenilenmiş haliyle devreye alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri, yeni teknolojiler ve mimariyle yenilenerek devreye alındı.

TCMB Ödeme Sistemleri yenilenmiş haliyle devreye alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

TCMB'den yapılan açıklamada, Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi (EFT), Müşteriler Arası Türk Lirası Aktarım Sistemi (PÖS) ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT) bileşenlerinden oluşan TCMB Ödeme Sistemlerinin daha esnek ve bağımsız bir mimariye geçiş amacıyla Banka bünyesinde geliştirilerek 23 Şubat itibarıyla yenilenmiş haliyle hizmet vermeye başladığı bildirildi.

"1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2013'te TCMB bünyesinde yeniden geliştirilerek üretime alınan TCMB Ödeme Sistemleri, 10 yılı aşkın süredir Türkiye ödemeler ekosisteminin ana altyapısı olarak etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, geçen yıl TCMB Ödeme Sistemlerinde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatının gerçekleştiği ve günlük ortalama işlem adedinin 3,1 milyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki süreçte sektör ihtiyaçları, uluslararası gereksinimler ve güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde sistemlerin etkin ve verimli çalışmasına yönelik geliştirmelere devam edilecektir." denildi.

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