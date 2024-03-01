Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber, AA 01.03.2024 09:35

Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Şubat ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü, yılın ikinci enflasyon verilerini oluşturacak olan şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:32
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
09:27
Ege Denizi'nin güneyinde fırtına bekleniyor
09:23
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:43
Yenikapı-Kirazlı metrosunda seferler normale döndü
09:06
İstanbul Boğazı’nda sis etkili
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
FOTO FOKUS
SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek
SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ