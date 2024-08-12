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Ekonomi
AA 12.08.2024 08:56

TCMB ile Kore Merkez Bankası swap anlaşmasını 3 yıllığına yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

TCMB ile Kore Merkez Bankası swap anlaşmasını 3 yıllığına yeniledi

TCMB'nin açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı vurgulandı.

Swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." 

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