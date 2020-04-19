Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koydukları adımların zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir olduğunu belirtti.

Uysal, ellerinde son derece geniş ve esnek bir araç seti olduğunu söyledi.

Uysal, ''Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Uysal, koronavirüsle ilgili, "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda" dedi.

"Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz"

Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yaptıklarını belirten Murat Uysal, şunları söyledi:

"Son dönemde video-konferans şeklinde düzenlenen birçok uluslararası toplantıya katıldık, finansal sistemin yaşadığı stresi azaltmaya ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürmesini desteklemeye yönelik görüşlerimizi paylaştık. G20 platformunda, üye ülkeler özellikle alınabilecek ekonomik önlemler, bu önlemlerin içeriği, miktarı ve koordinasyonu konularını tartışıyor. Uluslararası kuruluşlar nezdinde yapılan değerlendirmelerde koronavirüs salgını ile birlikte küresel görünüme dair beklentilerin olumsuz olduğunu görüyoruz.

Salgın nedeniyle belirsizlik üst düzeyde seyretmeye devam ederken, alınan tedbirler sayesinde küresel ekonominin kademeli bir şekilde toparlanacağı öngörülüyor. Görüşmelerde küresel merkez bankalarının ve mali otoritelerin bu dönemde özellikle hızlı aksiyon almalarının ve işbirliğine devam etmelerinin önemi vurgulandı. Bildiğiniz üzere, bizim de uzun süredir yerel paralarla ticaretin desteklenmesi konusunda belirli ülkelerle devam eden swap anlaşmalarımız var. Bununla birlikte, merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz."