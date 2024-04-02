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Ekonomi
AA 02.04.2024 14:10

TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" dedi.

TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, TBB’de gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmelerin oluşturduğu kaydedildi.

"2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyon tesis edilecek"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini bildirdi.

Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

"TCMB ile iletişim çok iyi bir düzeyde"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TBB Başkanı Çakar, Karahan’dan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti.

Ayrıca toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini dile getiren Çakar, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

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Enflasyon Merkez Bankası
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