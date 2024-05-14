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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
14.05.2024 15:27
, 14.05.2024 15:28
SON GÜNCELLEME
14.05.2024 15:28
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Merkez Bankası
Enflasyon
Fatih Karahan
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