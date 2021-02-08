Birlik Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB'nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve ekibinin, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 düzeyindeki kalıcı fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kadrosunu ziyaret ettiği bildirildi.

"Ekonomideki gelişmeleri ve piyasalardaki durumu değerlendirdik"

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ağbal ve ekibiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, ekonomideki gelişmeleri ve piyasalardaki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörümüzün desteğini ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık. Bu konularda sektörlerimizin görüşlerini ve önerilerini ilettik" açıklamasında bulundu.

TCMB Başkanı Ağbal, aynı hedef doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile de görüşmüştü.